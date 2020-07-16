Слухи вокруг загадочной смерти ведущей не утихают

Внезапный уход Юлии Норкиной продолжают активно обсуждать. Журналистку похоронили на кладбище в глухом лесу – могилу знаменитости без сопровождения найти практически невозможно. Своим мнением об уходе жены Андрея Норкина поделился работник кладбища.

"Сейчас нам уже никто и никогда не скажет правды о смерти Норкиной",



– заметил сотрудник Ново-Деревенского кладбища в городе Пушкино. Он отметил, что сейчас это уже не имеет никакого значения – жаль лишь, что ведущая умерла в таком раннем возрасте.



Напомним, что официальной причиной смерти 53-летней Норкиной назвали инфаркт, однако существуют и другие версии. Так, некоторые связывают трагический уход журналистки с проблемами в семье.

Сотрудник кладбища рассказал корреспондентам Nation News, что около двух недель могилу Юлии никто не навещает. При этом, по его словам, сразу же после похорон туда приходили многие.

Однако накануне местные жители поделились, что вдовец Андрей Норкин с детьми были на могиле всего несколько дней назад. Также стало известно, почему известную журналистку похоронили в глухом лесу вместо престижного Троекуровского или Пятницкого кладбища.