На судьбоносное решение в отношениях артиста с Натальей Подольской повлиял священник

Известный артист публично признался, что раньше не верил в брак. По этой причине Владимир Пресняков откладывал в долгий ящик свадьбу с Натальей Подольской. Но потом в его голове все неожиданно поменялось. Это произошло после разговора со священнослужителем.

Как рассказал сам певец, из-за негативного опыта друзей и своего личного он какое-то время думал, что узаконивать отношения не стоит. Потом у него как-то случилась беседа со священником. Тот сказал артисту, мол, Владимир поступает как трус. Ведь в случае, если что-то произойдет, он сможет легко бросить Наталью. Со слов священнослужителя, это отречение от ответственности. После этих слов Пресняков все переоценил, пишет "АиФ".

Музыкант вдруг понял, что ему необходимо создать крепкую семью, построить дом и стать настоящим семьянином. После этого судьбоносного разговора Владимир и Наталья отправились в церковь и официально оформили свои отношения после пяти лет совместного проживания. Кстати, певец также пояснил, что в браке они перестали ругаться с женой и пытаться делить территорию.

Напомним, в 2015 году у пары появился сын Артемий. Недавно Наталья Подольская призналась, что Владимир Пресняков достаточно строгий отец. Когда активный малыш слишком много хулиганит, стоит ему только пригрозить папой, он, со слов артистки, тут же становится послушным ребенком.