Телеведущая не боится откровенно говорить о своих чувствах

Лера Кудрявцева честно призналась, что разорвала отношения со многими коллегами по шоу-бизнесу. Об этом телеведущая рассказала на своей странице в "Инстаграм".

Звезда предложила подписчикам задать интересующие их вопросы и выложила свои ответы в инстаграм-историях.

Так, у Кудрявцевой спросили, не хотелось ли ей перестать быть "толерантной" и прекратить общение с некоторыми коллегами по звездному цеху, отправив их "куда подальше".

"Многие туда уже пошли", – ответила знаменитость.





Телеведущую, как и других публичных людей не раз подвергали критике. Отношения бывают натянутыми и среди коллег по шоу-бизнесу. Лера Кудрявцева дала подписчикам понять, что, не задумываясь, перестает общаться с теми, кто потерял ее доверие.

Также ведущая программы "Секрет на миллион" смело говорит о своем возрасте. На соответствующий вопрос звезда экрана ответила, что ей исполнилось 49 лет, и это "на лбу написано".

Ранее"Утро.ру" писало, как Леру Кудрявцеву поймали за запрещенным занятием.

