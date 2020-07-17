Видео с высказыванием артистки появилось в соцсетях композитора

Композитор Игорь Крутой опубликовал архивное видео с громким признанием Аллы Пугачевой. Тогда артистка со сцены назвала нахальством и ужасом одну из своих композиций, музыку к которой написал Игорь Яковлевич.

Речь идет о песне "Живи спокойно, страна". Со слов Примадонны, ей каждый раз становится не комфортно, когда она исполняет эту композицию. Артистка назвала ее нахальством и ужасом, но пояснила: поет это потому, что песня, по ее мнению, очень клевая.

Такое откровение артистки на своей странице в "Инстаграм" опубликовал сам Крутой. Под постом он написал и объяснение. Автором текста этого хита выступила Лариса Рубальская, которая написала большое количество стихов для звезд шоу-бизнеса. Она очень хотела работать с Примадонной, вот и попросила Игоря Яковлевича написать музыку к этой песне.

Композитор разоткровенничался с подписчиками, мол, тогда он записал демо со своим голосом и отдал его Алле Борисовне. Крутой не был уверен, что Пугачева согласится исполнить эту песню. Поэтому сильно удивился, когда артистка позвонила ему спустя день и сообщила радостную новость. Вечером того же дня Примадонна исполнила композицию на новогоднем "Огоньке".

К слову, накануне в соцсети обсуждали видео, которое снял и выложил дизайнер Игорь Гуляев. На кадрах Алла Пугачева сидела в кресле в повседневной одежде и думала о чем-то своем. Поклонники артистки не сразу признали в героине ролика свою любимицу.