Актер "Уральских пельменей" лишился тещи на отдыхе

Актер "Уральских пельменей" лишился тещи на отдыхе
Сергей Ершов. Кадр youtube.com
Юморист поделился подробностями поездки в социальной сети

Сергей Ершов в этом году решил путешествовать по России на автомобиле. В поездку со звездой "Уральских пельменей" отправилась теща. Однако от дальнейшего отпуска с нею артист лишился, поскольку женщина улетела обратно домой.

Вместе с мамой жены юморист путешествовал по северу страны, она даже помогала ему поменять проколотое колесо. Однако дальше он будет колесить по городам без нее.

"Тещу отправили на самолете домой. Сейчас, если колесо проткнется, не знаю даже, кто менять будет",

– рассказывает Ершов перед камерой.

Видео из своей поездки артист выкладывает в "Инстаграм", где делится впечатлениями от того или иного города и дорог. Пользователи в комментариях активно обсуждают детали поездки актера.

"Рискуете, без тещи-то....", "У Вас очень приятный голос", "Аккуратнее! Колеса не пробейте! А то теперь беспомощны!", "Интересный ролик. Много нового узнала", "Интересный маршрут у вас", "Красавчик", – написали Ершову в соцсети.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о причинах ухода Юлии Михалковой из шоу "Уральские пельмени".

Дарья ПЕТРОВА

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