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Актер Александр Петров поделился с подписчиками совместным фото со звездой сериала "Полицейский с Рублевки" Сергеем Буруновым и рассказал, что навестил друга в "психушечке".
На опубликованном в "Инстаграм" снимке Бурунов положил голову на плечо Петрову и при этом "безумно" улыбается. В подписи к фото Александр Петров написал, что "был у Сереги в психушечке", и сообщил, что знаменитый актер "держится".
Подписчики Александра тоже с юмором отреагировали на публикацию.
"Сначала довел, теперь навещаешь", "Выглядит бодро", "Смотри, а то с собой может увести", "Веселые вы ребята", "До чего довел Демон, Володя уже в психушке", "По взгляду видно, что не очень-то выходит", "Смеялась громко в голос", "Зато каким счастливым сразу стал", "Ну дай то божечка", "Здоровья ему!", – написали в комментариях.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что мошенники выманили у актера Сергея Бурунова 270 тысяч. Якобы он пытался купить компьютер через интернет и попался на удочку злоумышленников. Однако артист опроверг эту информацию и назвал ее полной чушью.
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