Суд приговорил Рубцову к 3,5 годам лишения свободы

Суд вынес окончательный приговор помощнице Элины Быстрицкой: 3,5 года колонии общего режима. Также Ксения Рубцова обязана вернуть украденные 35 миллионов. Сумма будет передана сестре Быстрицкой – Софии Шегельман.

Рубцова работала концертным директором Быстрицкой, между женщинами были дружеские и доверительные отношения. Помощница актрисы не раз заявляла, что Элина Авраамовна для нее как вторая мама. При этом она решила воспользоваться доверчивостью женщины и, сработав по хитрой схеме, украла у нее очень крупную сумму, пишет "Собеседник".

"Суд вынес справедливое решение. Преступник должен сидеть в тюрьме", – пояснила адвокат Софии Шегельман.

Из-за болезни Быстрицкая решила выписать банковскую доверенность на имя своей помощницы. Та должна была перевести деньги на лечение племянника актрисы, но, как оказалось, сделала это только один раз. Вскрылся обман случайно, а для самой актрисы предательство близкого человека стало настоящей трагедией.

Напомним, что звезда "Тихого Дона" Элина Быстрицкая умерла в 2019-м году. Актриса долго боролась с болезнью.