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Суд вынес окончательный приговор помощнице Элины Быстрицкой: 3,5 года колонии общего режима. Также Ксения Рубцова обязана вернуть украденные 35 миллионов. Сумма будет передана сестре Быстрицкой – Софии Шегельман.
Рубцова работала концертным директором Быстрицкой, между женщинами были дружеские и доверительные отношения. Помощница актрисы не раз заявляла, что Элина Авраамовна для нее как вторая мама. При этом она решила воспользоваться доверчивостью женщины и, сработав по хитрой схеме, украла у нее очень крупную сумму, пишет "Собеседник".
"Суд вынес справедливое решение. Преступник должен сидеть в тюрьме", – пояснила адвокат Софии Шегельман.
Из-за болезни Быстрицкая решила выписать банковскую доверенность на имя своей помощницы. Та должна была перевести деньги на лечение племянника актрисы, но, как оказалось, сделала это только один раз. Вскрылся обман случайно, а для самой актрисы предательство близкого человека стало настоящей трагедией.
Напомним, что звезда "Тихого Дона" Элина Быстрицкая умерла в 2019-м году. Актриса долго боролась с болезнью.
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