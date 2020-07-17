Признали виновной: предательница Быстрицкой вернет похищенные миллионы

Признали виновной: предательница Быстрицкой вернет похищенные миллионы
Элина Быстрицкая. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Суд приговорил Рубцову к 3,5 годам лишения свободы

Суд вынес окончательный приговор помощнице Элины Быстрицкой: 3,5 года колонии общего режима. Также Ксения Рубцова обязана вернуть украденные 35 миллионов. Сумма будет передана сестре Быстрицкой – Софии Шегельман. 

Рубцова работала концертным директором Быстрицкой, между женщинами были дружеские и доверительные отношения. Помощница актрисы не раз заявляла, что Элина Авраамовна для нее как вторая мама. При этом она решила воспользоваться доверчивостью женщины и, сработав по хитрой схеме, украла у нее очень крупную сумму, пишет  "Собеседник". 

"Суд вынес справедливое решение. Преступник должен сидеть в тюрьме", – пояснила адвокат Софии Шегельман. 

Из-за болезни Быстрицкая решила выписать банковскую доверенность на имя своей помощницы. Та должна была перевести деньги на лечение племянника актрисы, но, как оказалось, сделала это только один раз. Вскрылся обман случайно, а для самой актрисы предательство близкого человека стало настоящей трагедией. 

Напомним, что звезда "Тихого Дона" Элина Быстрицкая умерла в 2019-м году. Актриса долго боролась с болезнью. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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