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Всеобщее внимание приковал к себе роман звезды "Папиных дочек" Елизаветы Арзамасовой с тренером по фигурному катанию Ильей Авербухом. Каждый день выясняются новые подробности, а комментаторы атакуют социальные сети обоих звезд.
Актриса посвящает много времени благотворительности. Удивительно, но даже к этому факту критики относятся со скептицизмом.
Лиза решила не отмалчиваться и ответить на шквал критики в свой адрес, сообщает издание "7дней". Арзамасова не скрыла, что и у нее есть отрицательные черты, но при этом заявила, что пользователи социальных сетей видят лишь то, о чем она посчитала нужным рассказать.
"Я не "белая и пушистая", а взрослый 25-летний человек со всей палитрой плюсов и минусов. Действительно, я довольно активно призываю к тому, чтобы мы относились друг к другу без шор", – подчеркнула возлюбленная Авербуха.
Также она отметила, что не будет церемониться с недовольными комментаторами, а сразу отправит в бан.
Недавно стало известно, что по просьбе Елизаветы Арзамасовой легендарный тренер построит новый роскошный особняк.
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