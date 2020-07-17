На девушку обрушились потоки критики после известия о романе с Авербухом

Всеобщее внимание приковал к себе роман звезды "Папиных дочек" Елизаветы Арзамасовой с тренером по фигурному катанию Ильей Авербухом. Каждый день выясняются новые подробности, а комментаторы атакуют социальные сети обоих звезд.

Актриса посвящает много времени благотворительности. Удивительно, но даже к этому факту критики относятся со скептицизмом.

Лиза решила не отмалчиваться и ответить на шквал критики в свой адрес, сообщает издание "7дней". Арзамасова не скрыла, что и у нее есть отрицательные черты, но при этом заявила, что пользователи социальных сетей видят лишь то, о чем она посчитала нужным рассказать.

"Я не "белая и пушистая", а взрослый 25-летний человек со всей палитрой плюсов и минусов. Действительно, я довольно активно призываю к тому, чтобы мы относились друг к другу без шор", – подчеркнула возлюбленная Авербуха.

Также она отметила, что не будет церемониться с недовольными комментаторами, а сразу отправит в бан.

Недавно стало известно, что по просьбе Елизаветы Арзамасовой легендарный тренер построит новый роскошный особняк.