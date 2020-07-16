Дом будет намного просторнее того, которым сейчас владеет фигурист

Хореограф Илья Авербух возводит особняк, в котором планирует жить с актрисой из "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой. Есть предположение, что в скором времени они могут пожениться.

О планах хореографа ледовых постановок журналистам сайта "Комсомольская правда" рассказала ведущая телешоу "Фигурвью" Елена Родина. По ее словам, молодая актриса попросила фигуриста построить новое жилье. Теперь Авербух хочет разобрать до осени свое старое жилище возле Истринского водохранилища, а на этом месте возвести дом, который будет гораздо просторнее. По словам телеведущей, если бы не просьба Арзамасовой, Авербух еще с десяток лет прожил бы в старом доме.

Поклонники звездной пары предполагают, что они уже довольно долго проживают вместе, ведь Лиза неоднократно вела стримы на своей странице в "Инстаграм" из дома Ильи. Отмечается, что в таком случае в одном доме с Арзамасовой и Авербухом живет и его 16-летний сын Мартин. Однако пока не известно, как он относится к новой пассии отца.

Напомним, о том, что Илья Авербух встречается Лизой Арзамасовой, стало известно еще в начале июля. Тогда их свидание попало в объективы папарацци. Чуть позже выяснилось, что артистка и фигурист закрутили роман еще восемь лет назад. При этом отец хореографа одобрил его отношения со звездой "Папиных дочек" и рассказал, что Лиза просто покорила его своей серьезностью.