Отец фигуриста восхитился серьезностью и ответственностью артистки

Отец фигуриста Ильи Авербуха Изяслав Авербух одобрил отношения своего сына со звездой сериала "Папины дочки" Елизаветой Арзамасовой. Молоденькая актриса его просто покорила.

Как рассказал Авербух-старший изданию "Дни.ру", ему очень симпатична не только сама девушка, но и чем она занимается в свободное от игры в театре и кино время. Речь идет о том, что Арзамасова уже давно является попечителем благотворительного фонда. Артистка покорила отца своего возлюбленного серьезностью и ответственностью.

Также Изяслав Авербух добавил, что всегда одобрял выбор своего сына, а в данном случае – особенно. Однако сам фигурист считает, что о его женитьбе на Лизе Арзамасовой думать пока слишком рано – пара находится в начале отношений.

Напомним, Илья Авербух около 10 лет состоял в браке с фигуристкой Ириной Лобачевой. У них есть общий 16-летний сын по имени Мартин. Разошлась пара в далеком 2007 году. С тех пор о любовных похождениях Авербуха не было ничего известно, и лишь недавно ему стали приписывать роман с молоденькой актрисой Арзамасовой.

Позже и сам Илья Авербух отреагировал на слухи в прессе. Он заявил, что их любовные отношения никоим образом не связаны с продвижением каких-либо шоу.