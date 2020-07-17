Звезда "Дома-2" рассказала обо всем сама

Артистка решила поразить своих фанатов новым способом – сначала шокировать, а потом обрадовать. Неделю назад Ольга Бузова заявляла о своем похищении, а после "выдержанной паузы" раскрыла подробности. Оказалось, что телеведущую действительно украли.

Правда, это была инсценировка для съемок нового клипа артистки. Она записала очередной хит совместно с Ханзом (Хан Авакян) и Джаро (Орхан Оруджаев). Об этом и рассказала фанатам в своем закрытом аккаунте в "Инстаграм". Отрывком клипа звезда "Дома-2" поделилась на своей страничке.

"Мои хорошие, тут такое дело – меня, как вы уже поняли, успели похитить, вернуть и теперь требуют записать фит", – подписала пост Бузова.

Также артистка поинтересовалась, что по этому поводу думают ее фанаты и брать ей этих исполнителей "под свое крыло" или нет. По этому поводу мнения поклонников разделились. Одни пришли в восторг и посоветовали Ольге скорее соглашаться. Другие посчитали, что это "хайп" и очень глупый.

Напомним, чуть больше недели назад в Сети появилась пугающая информация. В некоторых пабликах писали, что очевидцы видели, как на одной из улиц Москвы Ольге Бузовой надели пакет на голову. Позже неизвестные якобы увезли певицу в багажнике в неизвестном направлении.