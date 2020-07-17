Образ модели получился заманчивым и соблазнительным

Супруга Никиты Преснякова модель Алена Краснова вернулась к работе после отмены в России режима самоизоляции.

На одну из съемок девушка надела очень короткое атласное платье-пиджак и похвасталась в своих инстаграм-историях длинными стройными ногами. Краснова рассказала, что облачилась в такой соблазнительный наряд, чтобы помочь своему другу создать контент для его блога в TikTok.

Помогала в съемках Алене ее подруга в таком же коротком черном блестящем платье. Девушки дефилировали по подземной парковке, а в это время их снимал профессиональный оператор.

В комментарии изданию Teleprogramma.pro стилист Анастасия Пахолкова отметила, что Алена Краснова очень верно подобрала к платью аксессуары и макияж. Трендовый наряд подчеркнул стройность девушки и длину ее ног. При этом модели удалось избежать пошлости.

Стилист посоветовала всем девушкам смело забирать пиджаки и своих бойфрендов, а также не стесняться демонстрировать свою красоту и стильные образы.

Напомним, ранее жена старшего сына Кристины Орбакайте рухнула с крыши вслед за мужем.