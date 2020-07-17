По мнению членов партии, Ксении не место на телевидении

На известную телеведущую написали два заявления. Одно отправили Константину Эрнсту с просьбой уволить Ксению Собчак. Другое направили прямиком в Следственный комитет. Члены партии "Ветераны России" заявили, что звезда "засоряет" умы молодежи.

О том, что ветераны отправили официальное письмо генеральному директору одного из федеральных каналов, сообщается на официальном сайте партии. Журналистку обвинили в профессиональной несостоятельности. Ветераны заявили, что в своих видео и выступлениях она "разжижает мозги" молодых людей. Собственно, по этим причинам ее и должны убрать с Первого канала.

Также в разъяснении членов партии указано, что они написали обращение и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Цель этого послания – против телеведущей, по их мнению, необходимо также возбудить уголовное дело.

Кстати, в числе претензий к знаменитости ветераны указали и ее призывы к тому, чтобы Украине вернули Крым. Партийцам не понравился и тот факт, что журналистка защищает арестованного за госизмену Ивана Сафронова, пишет "ФедералПресс". Ее призывы игнорировать голосование по поправкам в Конституцию тоже оказались в черном списке ветеранов.

К слову, недавно Ксения Собчак публично заявила, что отказывается от отпуска за границей из-за пандемии коронавируса. Блондинка также подколола своих друзей, которые улетели в отпуск из России.