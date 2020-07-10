Журналистка заменила море бассейном

Ксения Собчак пережидает пандемию коронавируса в России. Сама знаменитость не жаловалась на трудности из-за этого, однако ее сын задал непростой вопрос о том, почему они не едут на море. Прокомментировать отказ от отпуска за границей телеведущая решила публично в "Инстаграм". Она уколола своих друзей, уехавших за рубеж, и коротко написала: "патриоты".

По словам жены Константина Богомолова, ее приятели улетели в отпуск по иностранному паспорту или по "медицинским нуждам". Сама же она продолжает ходить в бассейн и не унывает.

"Вопрос от сына: "Мама, а почему мы так долго уже не были на море?". Я и сама не знаю, сынок. Друзья уже улетели, кто по иностранному паспорту, кто по "медицинским нуждам", а мы ... ходим в бассейн и не унываем! #патриоты",

– написала журналистка.

Фото с сыном Платоном от Максима Виторгана телеведущая разместила в "Инстаграм". Пользователи оценили трогательный снимок мамы с малышом и поинтересовались у блондинки, почему она не хочет отдыхать на русском юге. Она же оставила все вопросы без ответов.

"Прелесть какая", "Ксения, может Вам в Сочи?", "А в Крым наш чего не едете?", "Люблю Ксюшу за непредсказуемость! За один пост убить готова, а за другой – ну расцеловать!", "Давно пора обзавестись иностранным паспортом Вам, Ксения", "Ксюша, будьте больше мамой, в этом Вы прекрасны", – отреагировали комментаторы на пост знаменитости.

Ранее "Утро.ру" писало о скандальной истории, в которую влипла Ксения Собчак. Журналистка снимала фильм о среднеуральском монастыре. Однако монахини и схиигумен Сергий ее действий не оценили. В итоге на съемочную группу напали, а священнослужителя лишили сана.