Известный актер ушел из жизни 15 лет назад

Карина Мишулина поделилась с подписчиками личными переживаниями. В 2005 г. умер ее отец – народный артист РСФСР Спартак Мишулин. Актриса откровенно рассказала, что до сих пор тоскует по нему и каждый день его вспоминает.

Девушка написала, что до сих пор ощущает присутствие отца, который стал основой их семьи и продолжает питать родных жизненными силами даже после своего ухода из этого мира.

"Он окружал нас такой любовью, что до сих пор она является нашим фундаментом и дает силы жить!", – разоткровенничаелась она.

Звезда сериала "Физрук" рассказала, что знаменитый отец остался для нее главным человеком в жизни и непререкаемым авторитетом.

Карина добавила, что семья родителей навсегда будет для артистки эталоном любви между мужчиной и женщиной. По словам знаменитости, Спартак Мишулин ни минуты не хотел находиться без любимой супруги и переживал, даже когда та выходила в магазин.

Ранее "Утро.ру" поделилось леденящей душу историей о якобы внебрачном сыне Спартака Мишулина. Выяснилось, что предполагаемый отпрыск актера был убийцей.