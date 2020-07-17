Пышное платье и длинная фата: Брежнева сплясала в свадебном наряде

Пышное платье и длинная фата: Брежнева сплясала в свадебном наряде
Вера Брежнева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица вышла навстречу мужчине по украшенному цветами подиуму

Вера Брежнева снова примерила пышное свадебное платье. Экс-солистка "ВИА Гры" вышла в нем навстречу известному певцу, а перед тем, как взять его за руку, сбросила с себя длинную фату. Видео с артистами появилось в Сети.

Необычный проход певицы по специальному подиуму оказался частью концерта, посвященному 15-летию программы "Светская жизнь" с украинской ведущей Екатериной Осадчей. Вера Брежнева и Монатик, с которым она исполнила дуэтом их совместную песню "Вечериночка", выступали на украшенной цветами сцене, которая слегла возвышалась над собравшимися гостями.

Для выступления певица выбрала необычное свадебное платье, в котором она снималась в клипе, – короткий пышный наряд был украшен рюшами и рукавами-фонариками. Образ артистка дополнила классическими белыми туфлями с ажурными носками.

"Получилось няшно, но очень стильно",

– так описывала образ сама жена Меладзе, когда рассказывала в "Инстаграм" о съемках клипа.

В ролике певица танцевала в еще одном необычном наряде – открытом платье из сверкающих камней. По словам Брежневой, ей было легко двигаться в нем даже на столе, несмотря на вес в 5 килограммов.

Карина СИРАЗОВА

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