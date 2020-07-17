Актер тяжело переживает смерть близкой подруги

Александр Панкратов-Черный убит горем из-за гибели близкого человека. Художница Елена Флерова скончалась 30 июня, а недавно прошли ее похороны. На поминках знаменитый актер хотел рассказать присутствующим о том, как много его связывало с умершей, однако внезапно лишился дара речи. Об этом удалось выяснить журналистам.

Панкратов-Черный дружил с Флеровой не один год, а ее картины якобы даже помогали бороться ему со скачками давления. На церемонии он встал из-за стола, чтобы произнести речь, но не смог сказать ни слова. Как пишут СМИ, актер простоял с рюмкой водки три минуты в полной тишине.

"Никогда такого со мной не было. От горя онемел",

– объяснил он потом вдовцу Ефиму Петрову, пишет "Экспресс газета".

Напомним, по официальной версии, Елена Флерова умерла от коронавируса на 77 году жизни. Однако ее муж считает, что причиной трагедии стала ссора с Нинель Кобзон – вдова артиста, по словам художников, за месяц до происшествия продала их картины на сумму $70 миллионов. Петров рассказал "Экспресс газете", что из-за этого Флерова перенесла сердечный приступ.

Ранее Александр Панкратов-Черный прокомментировал аварию, в которую попал его коллега Михаил Ефремов.