"От горя онемел": Панкратова-Черного с рюмкой водки парализовало на похоронах

"От горя онемел": Панкратова-Черного с рюмкой водки парализовало на похоронах
Александр Панкратов-Черный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер тяжело переживает смерть близкой подруги

Александр Панкратов-Черный убит горем из-за гибели близкого человека. Художница Елена Флерова скончалась 30 июня, а недавно прошли ее похороны. На поминках знаменитый актер хотел рассказать присутствующим о том, как много его связывало с умершей, однако внезапно лишился дара речи. Об этом удалось выяснить журналистам.

Панкратов-Черный дружил с Флеровой не один год, а ее картины якобы даже помогали бороться ему со скачками давления. На церемонии он встал из-за стола, чтобы произнести речь, но не смог сказать ни слова. Как пишут СМИ, актер простоял с рюмкой водки три минуты в полной тишине.

"Никогда такого со мной не было. От горя онемел",

– объяснил он потом вдовцу Ефиму Петрову, пишет "Экспресс газета".

Напомним, по официальной версии, Елена Флерова умерла от коронавируса на 77 году жизни. Однако ее муж считает, что причиной трагедии стала ссора с Нинель Кобзон – вдова артиста, по словам художников, за месяц до происшествия продала их картины на сумму $70 миллионов. Петров рассказал "Экспресс газете", что из-за этого Флерова перенесла сердечный приступ.

Ранее Александр Панкратов-Черный прокомментировал аварию, в которую попал его коллега Михаил Ефремов.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Подфартило": Песков о работе с Путиным

Пресс-секретарь президента считает, что смог многому научиться на своем посту

Племянница Трампа обвинила дядю в расизме

Близкая родственница главы государства раскрыла, как он оскорбляет афроамериканцев и евреев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей