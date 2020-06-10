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Панкратов-Черный указал на причастных к ДТП с Ефремовым

Панкратов-Черный указал на причастных к ДТП с Ефремовым
Александр Панкратов-Чёрный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
От этой страшной новости актер до сих пор в огромном шоке

Александр Панкратов-Черный, друг и коллега актера Михаила Ефремова, узнав о случившемся страшном ДТП, пришел в глубокий шок. Он рассказал, что могло произойти на самом деле и как обычно любит выпивать артист.

Народный артист отметил, что Ефремов никогда не пьет один, и в тот злополучный день у него явно были собутыльники. Именно друзья могли и должны были не допустить такой трагедии.

"Он же не в одиночку пил. Значит, кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет. Не могли остановить? Не могли довезти до дома? Это наплевательское отношение к дружбе. Ведь точно Мишка был не один. И эти собутыльники не могли остановить. Друзья, называется", – рассказал Панкратов-Черный в интервью "Пятому каналу".

Несмотря на произошедшее артист отметил, что относится к Ефремову с глубочайшим уважением и очень сочувствует тому, что произошло. Он также заявил, что это огромная трагедия для всей семьи и грозящие Михаилу 12 лет тюрьмы навсегда разрушат его карьеру.

Напомним, страшная авария с участием Ефремова и водителя фургона "Лада" произошла 8 июня в Москве. На Смоленской площади в тот вечер было малолюдно, но избежать трагических последствий все же не удалось. Актер сел за руль пьяным, позже в его крови обнаружили еще и наркотики.

В результате ДТП артист не пострадал, а водитель фургона вскоре скончался в больнице. Сейчас на Ефремова завели уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Пока актер на два месяца отправлен под домашний арест.

Юлия ЕВГРАФОВА

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