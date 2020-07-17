Дочь знаменитого режиссера заметно изменилась, решили в Сети

Анна Михалкова опубликовала новую фотографию, на которой ее буквально не узнали подписчики. В Сети обратили внимание, что актриса сильно похудела, а некоторых такие перемены во внешности даже напугали.

Михалкова поделилась двумя портретными фотографиями, на которых она позирует без косметики. Волосы дочери режиссера аккуратно собраны и полностью открывают лицо звезды. Похоже, диета Анны все же дала результат – актриса избавилась от нескольких килограммов.

Подписчики артистки заметили, что у нее практически ушли щеки, при этом не все оценили перемены. Некоторым показалось, что звезда увлекалась процессом: "Хватит худеть уже. Верни наши корпоративные щеки!", "Хочешь исчезнуть!? Переставай Худеть!", "Прямо совсем исхудали" (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

В комментариях нашлись и те, кто раскритиковал снимок Михалковой: "Старушка какая-то", "Это кто?", "Довела мою подругу до неузнаваемости!" Впрочем, многие оценили фотографии. Михалковой сделали комплимент о ее внешности и отметили сходство с матерью актрисы: "Молоды и прекрасны", "Шикарная!", "У Вас потрясающие глаза!"

Ранее Анна Михалкова впервые показала свою младшую дочь.