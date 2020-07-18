"Мы вернулись в 90-е годы": Пригожин рассказал об угрозах в его адрес

"Мы вернулись в 90-е годы": Пригожин рассказал об угрозах в его адрес
Иосиф Пригожин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсер намерен помочь экс-супруге сохранить жилье

Иосиф Пригожин заявил, что ему угрожают расправой. По словам продюсера, причина кроется в ситуации с квартирой его бывшей жены, которую отсудили за долги.

Экс-супруга знаменитости Елена осталась без крыши над головой. Причиной послужили многомиллионные долги. Эту квартиру Пригожин оставил для сына при разводе. В ней также жили его дочка и бывшая теща.

Звездный продюсер не остался в стороне и попытался разобраться в ситуации. Оказалось, что он переговорил с некими людьми, связанными с этой историей. В итоге, знаменитости недвусмысленно намекнули, что ему не стоит лезть в это дело, пишет издание WomanHit.

"Сказали, что, если я полезу в эту историю, они со мной расправятся. Вот и все. У меня ощущение, что мы вернулись в 90-е годы", – сообщил Пригожин.

При этом продюсер заметил, что жилье еще не отобрали. Однако, если это все же случится, он постарается помочь бывшей жене и детям вернуть квартиру.

Пригожин резко осудил действия людей, которые пытаются лишить его родных крыши над головой. По его мнению, в истории замешаны преступники, которым самое место в тюрьме.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что семью Иосифа Пригожина выгнали из квартиры. Бывшая жена продюсера задолжала крупную сумму денег.

Ольга ФЕДОРОВА

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