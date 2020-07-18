Известная певица стала похожа на марсианина

Наталья Подольская заявила о желании кардинально сменить имидж. Пост о переменах звезда сопроводила весьма необычным фото, на котором предстала перед подписчиками полностью лысой.

Девушка облачилась в белое платье и дополнила образ массивной золотой цепью.

"Хочу не просто перемен, хочу шокирующих перемен!", – написала знаменитость (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Многим показалось, что без волос певица превратилась в инопланетянку, а кто-то и вовсе признался, что девушка стала походить на Дмитрия Нагиева.

"Самая красивая инопланетянка, нет рыжих волос, сразу нет Подольской", "Без волос не узнаешь", "Изоляция тоже бесследно не прошла", "Мельком глянула, подумала Нагиев. Просите, Наташа!", "Ой, нет. Только не такие перемены!", – пишут под постом комментаторы.

Впрочем, нашлись и те, кому Наталья нравится в любом виде. Фанаты отметили, что настоящую красоту ничем не испортишь, и любимой певице все к лицу. А некоторые резонно предположили, что девушку просто загримировали.



Ранее Наталья Подольская признавалась, что их общий с Владимиром Пресняковым сын боится отца.