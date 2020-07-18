Певица не любит рассказывать о личном, но решилась сделать исключение

Вера Брежнева пообщалась с подписчиками в "Инстаграм" и откровенно рассказала, что хочет снова стать мамой. При этом девушка не намерена ограничиваться только одним ребенком.

Певица предложила фанатам задать интересующие их вопросы. Ответы бывшая звезда группы "ВИА Гра" выложила в "Инстаграм"-историях. Многие подписчики захотели узнать подробности личной жизни певицы и ее супруга, композитора Константина Меладзе.

Вере задали вопрос, хочет ли она снова испытать счастье материнства. Певица ответила положительно и призналась, что хотела бы родить "даже больше, чем один раз".





Другой подписчик обратил внимание на то, что имена дочерей Брежневой – Сони и Сары – начинаются с одинаковой буквы. У певицы спросили, совпадение ли это.

"Пока совпадение. Но в случае еще одного ребенка, возможно, будет и иначе", – заинтриговала фанатов знаменитость.

При этом артистка отметила, что не любит рассказывать о личной жизни и предпочитает не афишировать происходящее в семье. Так звезда прокомментировала замечание пользователя соцсети о том, что на странице Брежневой почти нет фотографий с мужем.

Ранее "Утро.ру" показывало, как Вера Брежнева пляшет в свадебном наряде.