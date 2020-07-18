Брежнева решила родить от Меладзе

Брежнева решила родить от Меладзе
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица не любит рассказывать о личном, но решилась сделать исключение

Вера Брежнева пообщалась с подписчиками в "Инстаграм" и откровенно рассказала, что хочет снова стать мамой. При этом девушка не намерена ограничиваться только одним ребенком.

Певица предложила фанатам задать интересующие их вопросы. Ответы бывшая звезда группы "ВИА Гра" выложила в "Инстаграм"-историях. Многие подписчики захотели узнать подробности личной жизни певицы и ее супруга, композитора Константина Меладзе.

Вере задали вопрос, хочет ли она снова испытать счастье материнства. Певица ответила положительно и призналась, что хотела бы родить "даже больше, чем один раз".

Фото: https://www.instagram.com/vbdiary

Другой подписчик обратил внимание на то, что имена дочерей Брежневой – Сони и Сары – начинаются с одинаковой буквы. У певицы спросили, совпадение ли это.

"Пока совпадение. Но в случае еще одного ребенка, возможно, будет и иначе", – заинтриговала фанатов знаменитость.

Фото: https://www.instagram.com/vbdiary

При этом артистка отметила, что не любит рассказывать о личной жизни и предпочитает не афишировать происходящее в семье. Так звезда прокомментировала замечание пользователя соцсети о том, что на странице Брежневой почти нет фотографий с мужем.

Ранее "Утро.ру" показывало, как Вера Брежнева пляшет в свадебном наряде.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Смешные анекдоты на 18 июля

Подборка свежих шуток от "Утро.ру"

Не обеднеют: Астахов поддержал повышение налога "для богатых"

Специалист объяснил, что обеспеченные люди от разницы в 2 процента не сильно потеряют в деньгах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей