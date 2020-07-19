Актриса тонко подколола бывшего супруга

Агата Муцениеце с юмором обыграла ситуацию вокруг слухов о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович. В СМИ ранее появились фотографии, на которых наследники Агаты отдыхают вместе с отцом и его новой пассией.

Актриса выложила на своей странице в "Инстаграм" видеоролик, где устроила "допрос" собственным детям.

"Сегодня у меня в гостях мои отпрыски Тимофей и Мия. Мы расставим все точки над "i". Итак, ребята, рассказывайте. Как отдохнули на море?", – с улыбкой спрашивает наследников знаменитость.

Подписчики высоко оценили чувство юмора своей любимицы и поспешили поддержать ее в комментариях.

"Просто богиня. Как тонко и красиво", "Хитрая какая", "Агата, юмор спасает", "Шок-контент. Допрос детей?", "Агата, ты просто прелесть", – пишут фанаты знаменитости.



Напомним, ранее на просторах интернета появилось видео, на котором звезда "Папиных дочек" носит четырехлетнюю Мию на руках и пританцовывает с ней в аквапарке. Кадры были сделаны на черноморском курорте, где, по слухам, отдыхали Мирослава и Павел вместе с детьми Прилучного.

