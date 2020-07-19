Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Впервые с мая: евро подскочил до 82 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
Агата Муцениеце с юмором обыграла ситуацию вокруг слухов о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович. В СМИ ранее появились фотографии, на которых наследники Агаты отдыхают вместе с отцом и его новой пассией.
Актриса выложила на своей странице в "Инстаграм" видеоролик, где устроила "допрос" собственным детям.
"Сегодня у меня в гостях мои отпрыски Тимофей и Мия. Мы расставим все точки над "i". Итак, ребята, рассказывайте. Как отдохнули на море?", – с улыбкой спрашивает наследников знаменитость.
Подписчики высоко оценили чувство юмора своей любимицы и поспешили поддержать ее в комментариях.
"Просто богиня. Как тонко и красиво", "Хитрая какая", "Агата, юмор
спасает", "Шок-контент. Допрос детей?", "Агата, ты просто прелесть", – пишут фанаты знаменитости.
Напомним, ранее на просторах интернета появилось видео,
на котором звезда "Папиных дочек" носит четырехлетнюю Мию на руках и пританцовывает с ней в
аквапарке. Кадры были сделаны на черноморском курорте, где, по слухам, отдыхали
Мирослава и Павел вместе с детьми Прилучного.
Подробный астрологический прогноз на воскресенье от "Утро.ру"
Эксперт уверен, что законы Рады останутся лишь на бумаге