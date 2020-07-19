Такую эмоциональную реакцию у артистки вызвало слово "мама" из уст Георгия

Известная телеведущая на съемках программы "На Дачу" посетила семью Башмаковых. Лариса Гузеева разоткровенничалась перед героями шоу. Артистка призналась, что как-то раз она упала на колени прямо в лужу перед сыном Георгием.

Телеведущая в эфире программы рассказала историю из жизни. Сын Гузеевой долго не называл ее мамой. Все потому, что в грузинском языке это слово означает "папа". Поэтому маленький Георгий путался и называл мать по имени. Когда же артиста в первый раз услышала из уст своего мальчика "мама", обращенное к ней, то отреагировала очень эмоционально. Лариса Андреевна пояснила, что в тот день шел дождь и на эмоциях она встала на колени прям в лужу от таких слов.

Стоит отметить, эту личную историю Гузеева рассказала после того, как узнала, что главную героиню Зою Николаевну ее пятеро внуков называют по имени. На это 61-летняя артистка также добавила, мол многие звезды шоу-бизнеса думают, что, если их внуки будут называть по имени, они "вдруг помолодеют". Про себя же Лариса Андреевна сказала так. Она будет "продвинутой бабушкой" и на "одной волне" со своими внуками.

Также телеведущая высказала свое приятное удивление от того, как дружно живут Башмаковы на протяжении долгих лет. Гузеева отметила, что чувствовать поддержку близких и сохранять баланс в семье – это очень важно.

Кстати, в этом выпуске Лариса Андреевна продемонстрировала и свои кулинарные таланты. Она приготовила говяжий язык с фирменным соусом, и пожарила на гриле ростбиф и овощи. Этот эфир завершился на очень позитивной ноте. Все сели за стол и поздравили главных героев программы - Николая и Зою, с 40-летием совместной жизни.

Напомним, Лариса Гузеева не всегда публично высказывается о чем-то позитивном. А если артистку обижают, за словом в карман она не лезет. Например, недавно телеведущая резко ответила на критику своим подписчикам в социальных сетях.