Журналистка призвала всех срочно его посмотреть

Телеведущая Ксения Собчак анонсировала свой скандальный фильм. "Секретные" материалы из журналистского расследования под названием "Монастырь особого назначения", которые были отобраны, команде звезды удалось восстановить и вставить в кинокартину. Сама Собчак заявила, что ее работу нужно максимально распространить в сети.

Как пояснила в своем "Инстаграм" Ксения, этот двухчасовой фильм они начали снимать еще три месяца назад. Поводом для него стало обращение бывших воспитанников монастыря к журналистке. Они рассказали Собчак о насилии в церкви. Когда съемочная команда прибыла в Среднеуральский женский монастырь, на нее напали и разбили технику. Но все материалы в итоге удалось восстановить.

"За время съемок схиигумена Сергия Романова лишили сана, но он продолжает принимать паству и проводить крестный ход. Сегодня это такая непризнанная республика ДНР внутри РПЦ, куда приезжает националист Квачков и прочие "чада" помолиться," – написала в своем аккаунте Ксения под постом (орфография и пунктуация сохранены).

Со слов журналистки, самое страшное, что там все еще находятся дети и они в опасности. Собчак пояснила, у нее есть некоторые материалы, которые они с командой хотят отправить в Следственный комитет и органы опеки. Также телеведущая попросила обратить внимание на фильм как можно большему количеству людей.

Напомним, после скандала с Собчак церковный суд вынес решение в отношении схиигумена Сергия. Священнослужителя лишили сана.