"Монастырь особого назначения": нашумевший фильм Собчак появился в сети

"Монастырь особого назначения": нашумевший фильм Собчак появился в сети
Ксения Собчак. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Журналистка призвала всех срочно его посмотреть

Телеведущая Ксения Собчак анонсировала свой скандальный фильм. "Секретные" материалы из журналистского расследования под названием "Монастырь особого назначения", которые были отобраны, команде звезды удалось восстановить и вставить в кинокартину. Сама Собчак заявила, что ее работу нужно максимально распространить в сети.

Как пояснила в своем "Инстаграм" Ксения, этот двухчасовой фильм они начали снимать еще три месяца назад. Поводом для него стало обращение бывших воспитанников монастыря к журналистке. Они рассказали Собчак о насилии в церкви. Когда съемочная команда прибыла в Среднеуральский женский монастырь, на нее напали и разбили технику. Но все материалы в итоге удалось восстановить.

"За время съемок схиигумена Сергия Романова лишили сана, но он продолжает принимать паству и проводить крестный ход. Сегодня это такая непризнанная республика ДНР внутри РПЦ, куда приезжает националист Квачков и прочие "чада" помолиться," – написала в своем аккаунте Ксения под постом (орфография и пунктуация сохранены).

Со слов журналистки, самое страшное, что там все еще находятся дети и они в опасности. Собчак пояснила, у нее есть некоторые материалы, которые они с командой хотят отправить в Следственный комитет и органы опеки. Также телеведущая попросила обратить внимание на фильм как можно большему количеству людей.  

Напомним, после скандала с Собчак церковный суд вынес решение в отношении схиигумена Сергия. Священнослужителя лишили сана. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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