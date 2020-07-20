"Спасибо за цветы": неизвестный прислал Муцениеце букет

"Спасибо за цветы": неизвестный прислал Муцениеце букет
Агата Муцениеце. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Артистка впервые появилась на публике после развода и сразу обратила на себя внимание

В Нижнем Новгороде открылся фестиваль нового российского кино "Горький fest", участниками которого стали многие отечественные звезды. Пригласили на мероприятие и Агату Муцениеце, которая впервые появилась на публике после развода с Павлом Прилучным. По приезде домой звезда "Закрытой школы" обнаружила дома сюрприз – яркий букет цветов.

Муцениеце похвасталась подарком в "Инстаграм"-историях. "Спасибо за цветы", – поблагодарила она незнакомца, назвав его прекрасным человеком. Поклонникам остается только гадать, кто же прислал Агате цветы, хотя, похоже, артистка и сама этого не знает.

На фестивале же бывшая Прилучного произвела фурор. В комментариях к фотографиям с мероприятия актрисе написали, что развод пошел ей на пользу: "Агата, выглядите сногсшибательно!", "Мне кажется, кто-то кусает локти", "Так классно видеть тебя счастливой" (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Агата Муцениеце опубликовала фото, на котором она обнимает загадочного незнакомца.

Карина СИРАЗОВА

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