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В Нижнем Новгороде открылся фестиваль нового российского кино "Горький fest", участниками которого стали многие отечественные звезды. Пригласили на мероприятие и Агату Муцениеце, которая впервые появилась на публике после развода с Павлом Прилучным. По приезде домой звезда "Закрытой школы" обнаружила дома сюрприз – яркий букет цветов.
Муцениеце похвасталась подарком в "Инстаграм"-историях. "Спасибо за цветы", – поблагодарила она незнакомца, назвав его прекрасным человеком. Поклонникам остается только гадать, кто же прислал Агате цветы, хотя, похоже, артистка и сама этого не знает.
На фестивале же бывшая Прилучного произвела фурор. В комментариях к фотографиям с мероприятия актрисе написали, что развод пошел ей на пользу: "Агата, выглядите сногсшибательно!", "Мне кажется, кто-то кусает локти", "Так классно видеть тебя счастливой" (орфография и пунктуация сохранены).
Ранее Агата Муцениеце опубликовала фото, на котором она обнимает загадочного незнакомца.
Как отмечает источник, речь идет о десяти людях
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