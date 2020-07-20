Телеведущего срочно поместили в реанимацию

Известный синоптик Александр Беляев скончался в одной из московских больниц. Он долгие годы боролся с онкологическим заболеванием. Буквально за три недели до смерти врачи удалили у него новую опухоль.

Как сообщает "Комсомольская правда", у Беляева был рак прямой кишки. Во время борьбы с опасным заболеванием ведущему прогноза погоды пришлось перенести множество операций и курсов химиотерапии. Последнюю операцию Беляеву сделали в июле, после чего отпустили домой.

Как рассказывал сам ведущий, три месяца назад его проверяли на онкологию. Тогда врачи ничего не обнаружили, наоборот – установили, что у Беляева началась ремиссия. Но некоторое время назад мужчине стало хуже. Во время экстренного обследования медики нашли у Беляева пятисантиметровую опухоль. Его положили на операционный стол. Операция длилась пять часов, ее проводили две бригады врачей. Метастаз, по словам ведущего, у него на тот момент не было.

Но, к сожалению, спустя какое-то время Беляев почувствовал себя гораздо хуже. Причиной тому стало повышение сахара в крови – синоптик также страдал от сахарного диабета. Его срочно госпитализировали в реанимационное отделение одной из больниц, где он и скончался.

Коллеги синоптика по телеканалу НТВ рассказали, что зрители и не догадывались, насколько порой тяжело было Беляеву появляться в эфире и рассказывать о погоде. Сам телеведущий признавался, что каждая поездка в "Останкино" отнимает у него очень много сил и энергии. На работу Александр Беляев выходил между операциями и курсами химиотерапии. Но при этом никому не доверял писать тексты к прогнозам погоды, а занимался этим сам.

Коллега телеведущего Прохор Шаляпин рассказал на своей странице в "Инстаграм", что не может сдержать эмоций от этой печальной новости. По его словам, Беляев был очень добрым и светлым человеком, и это огромная утрата для всего российского телевидения.

В комментарии телеканалу "360" Шаляпин рассказал, что Беляев появлялся на НТВ раз в неделю, но затем ему пришлось прекратить работу на канале из-за проблем со здоровьем. Певец добавил, что Александр Беляев был настоящим профессионалом, а для своих коллег – практически старшим братом. Он ко всем очень тепло и добродушно относился. А ярким пиджакам Шаляпина всегда отвешивал комплименты. Они очень нравились Беляеву.

Прохор Шаляпин выразил соболезнования коллегам, друзьям, родным и близким Александра Беляева.

Напомним, известный ведущий прогноза погоды скончался 20 июля на 72-м году жизни. Родные Александра Беляева пока никак не прокомментировали эту трагическую новость.