Внезапно стало хуже: появились подробности смерти Беляева

Внезапно стало хуже: появились подробности смерти Беляева
Александр Беляев. Фото: Komsomolskaya Pravda/via Global Look Press/globallookpress.com
Телеведущего срочно поместили в реанимацию

Известный синоптик Александр Беляев скончался в одной из московских больниц. Он долгие годы боролся с онкологическим заболеванием. Буквально за три недели до смерти врачи удалили у него новую опухоль.

Как сообщает "Комсомольская правда", у Беляева был рак прямой кишки. Во время борьбы с опасным заболеванием ведущему прогноза погоды пришлось перенести множество операций и курсов химиотерапии. Последнюю операцию Беляеву сделали в июле, после чего отпустили домой.

Как рассказывал сам ведущий, три месяца назад его проверяли на онкологию. Тогда врачи ничего не обнаружили, наоборот – установили, что у Беляева началась ремиссия. Но некоторое время назад мужчине стало хуже. Во время экстренного обследования медики нашли у Беляева пятисантиметровую опухоль. Его положили на операционный стол. Операция длилась пять часов, ее проводили две бригады врачей. Метастаз, по словам ведущего, у него на тот момент не было.

Но, к сожалению, спустя какое-то время Беляев почувствовал себя гораздо хуже. Причиной тому стало повышение сахара в крови – синоптик также страдал от сахарного диабета. Его срочно госпитализировали в реанимационное отделение одной из больниц, где он и скончался.

Коллеги синоптика по телеканалу НТВ рассказали, что зрители и не догадывались, насколько порой тяжело было Беляеву появляться в эфире и рассказывать о погоде. Сам телеведущий признавался, что каждая поездка в "Останкино" отнимает у него очень много сил и энергии. На работу Александр Беляев выходил между операциями и курсами химиотерапии. Но при этом никому не доверял писать тексты к прогнозам погоды, а занимался этим сам.

Коллега телеведущего Прохор Шаляпин рассказал на своей странице в "Инстаграм", что не может сдержать эмоций от этой печальной новости. По его словам, Беляев был очень добрым и светлым человеком, и это огромная утрата для всего российского телевидения.

В комментарии телеканалу "360" Шаляпин рассказал, что Беляев появлялся на НТВ раз в неделю, но затем ему пришлось прекратить работу на канале из-за проблем со здоровьем. Певец добавил, что Александр Беляев был настоящим профессионалом, а для своих коллег – практически старшим братом. Он ко всем очень тепло и добродушно относился. А ярким пиджакам Шаляпина всегда отвешивал комплименты. Они очень нравились Беляеву.

Прохор Шаляпин выразил соболезнования коллегам, друзьям, родным и близким Александра Беляева.

Напомним, известный ведущий прогноза погоды скончался 20 июля на 72-м году жизни. Родные Александра Беляева пока никак не прокомментировали эту трагическую новость. 

Александра ЛЕОНИДОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Крушение "Боинга" МН17: Нидерланды объявили России "судебную войну"

В ЕСПЧ заявили, что пока не задавали Москве никаких вопросов

О каких льготах знают не все российские пенсионеры

Старики могут не платить некоторые налоги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей