Актеру предложили ежемесячно платить 1 миллион рублей

Звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов не захотел быть штатным актером московского Театра сатиры. Он отказался от больших денег и решил продолжить гастролировать по городам.

Заведующая труппой Театра сатиры Бронислава Чунихина рассказала журналистам "Комсомольской правды", что большую часть своих спектаклей Добронравов играл "на стороне". Когда же у него оставалось свободное время, он уделял внимание Театру сатиры. Такое положение вещей совершенно не устраивало руководство, ведь труппе приходилось подстраиваться под расписание звезды. Кроме того, у знаменитого актера время от времени случались проблемы со здоровьем, в частности болело сердце.

Тогда директор театра Мамед Гусейнович предложил Федору Добронравову зарплату в 1 млн рублей, лишь бы тот работал на постоянной основе в Театре сатиры и не ездил с гастролями по различным городам, что очень негативно сказывалось на самочувствии артиста. Однако такие условия и зарплата не устроили звезду сериала "Сваты". После этого руководство театра попросило Добронравова написать заявление, согласно которому он стал бы получат зарплату только за те дни, в которые играет в Театре сатиры. На это знаменитый артист обиделся и решил вовсе уйти из театра.

Бронислава Чунихина отметила, что в зарплату в 1 млн рублей входят все премии и надбавки. Руководитель труппы заявила, что благодаря Театру сатиры Добронравов получил квартиру, а также звание народного артиста России, Орден дружбы и многое другое. По мнению Чунихиной, от ухода Добронравова театр ничего не потеряет – билеты будут продаваться так же успешно, как и раньше, ведь в труппе остались и другие звездные артисты.

Ранее журналисты узнали о том, как увольнение Федора Добронравова из Театра сатиры отразилось на его доходах.