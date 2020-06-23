У звезды сериала "Сваты" появилось больше времени для других проектов

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры, где проработал больше 15 лет. На заработках артиста такое решение, конечно, отразится. Как выяснили журналисты, теперь актер будет получать гораздо больше денег.

Из-за освободившегося времени звезда "Сватов" сможет чаще сниматься в фильмах и сериалах, а также проводить творческие вечера. За одно такое выступление перед зрителями, Добронравов получает 500 тыс. руб., утверждают СМИ.

Занимается организацией концертов компания самого актера, которая была создана несколько лет назад. Получается, что уход из Театра сатиры только обогатил знаменитость, пишет "Собеседник".

Однако уйти из театра навсегда Добронравову не удастся. Как пояснил "Вечерней Москве" Александр Ширвиндт, занимающий пост художественного руководителя в Театре сатиры, Федор Добронравов будет доигрывать спектакли со своим участием.

Сам актер, как пишет НСН, пояснил, что просто устал играть в театре, поэтому и решил уйти. В Театре сатиры Добронравов играл в спектаклях "Хозяйка гостиницы", "Слишком женатый таксист" и других, уточняет телеканал "МИР24".

Под вопросом остается о положение самого Александра Ширвиндта в театре. Появилась информация, что режиссер покинул пост художественного руководителя театра. Сам он не подтвердил эту информацию.