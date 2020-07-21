По мнению продюсера Александра Толмацкого, в этой трагедии отчасти виноваты охранники музыканта

Общественности озвучили ранее неизвестные детали смерти музыканта Игоря Талькова. О том, что произошло в тот злополучный день, и как можно было избежать такого печального исхода, рассказал продюсер Александр Толмацкий.

С его слов, рок-музыкант сам виноват в том, как все в итоге для него закончилось. Толмацкий пояснил, что Талькову не стоило выставлять Игоря Малахова (охранника певицы Азизы) за дверь гримерки, а нужно было поговорить. По мнению Александра, неправильное поведение в тот момент было и у охраны артиста. В конце своих рассуждений продюсер обвинил в смерти музыканта и его охранников. Об этом сообщается в документальном фильме "Ленты.ру", опубликованном в "Ютуб", передает издание.

В своем откровении Толмацкий также сказал, что произошедшее –случайность. Этого глупого эпизода, со слов продюсера, можно было бы избежать. Артист просто должен был "уметь разговаривать", а вместо этого он погорячился и "послал" своего обидчика.

Напомним, музыканта Игоря Талькова застрелили возле гримерки на концерте в Северной столице. Это произошло 6 октября 29 лет назад. А в 2018 году была подтверждена информация о том, что оружие, из которого был убит артист, незаконно принадлежало охраннику певицы Азизы. Эти данные сообщил экс-сотрудник московского уголовного кодекса Сергей Ломов.

К слову, год назад в деле об убийстве музыканта появился новый свидетель. Об этом сообщили на телепередаче "Привет, Андрей!"