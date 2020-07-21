Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Впервые с мая: евро подскочил до 82 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
Общественности озвучили ранее неизвестные детали смерти музыканта Игоря Талькова. О том, что произошло в тот злополучный день, и как можно было избежать такого печального исхода, рассказал продюсер Александр Толмацкий.
С его слов, рок-музыкант сам виноват в том, как все в итоге для него закончилось. Толмацкий пояснил, что Талькову не стоило выставлять Игоря Малахова (охранника певицы Азизы) за дверь гримерки, а нужно было поговорить. По мнению Александра, неправильное поведение в тот момент было и у охраны артиста. В конце своих рассуждений продюсер обвинил в смерти музыканта и его охранников. Об этом сообщается в документальном фильме "Ленты.ру", опубликованном в "Ютуб", передает издание.
В своем откровении Толмацкий также сказал, что произошедшее –случайность. Этого глупого эпизода, со слов продюсера, можно было бы избежать. Артист просто должен был "уметь разговаривать", а вместо этого он погорячился и "послал" своего обидчика.
Напомним, музыканта Игоря Талькова застрелили возле гримерки на концерте в Северной столице. Это произошло 6 октября 29 лет назад. А в 2018 году была подтверждена информация о том, что оружие, из которого был убит артист, незаконно принадлежало охраннику певицы Азизы. Эти данные сообщил экс-сотрудник московского уголовного кодекса Сергей Ломов.
К слову, год назад в деле об убийстве музыканта появился новый свидетель. Об этом сообщили на телепередаче "Привет, Андрей!"
Противники строительства российской трубы в ФРГ объявили, что проект для Берлина становится катастрофой
Подборка шуток от "Утро.ру" подарит хорошее настроение на целый день