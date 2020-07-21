Супруг Ксении Собчак поучаствовал в необычной фотосессии

В сети появилось видео, на котором режиссер Константин Богомолов прижимает к груди свою обнаженную и лысую партнершу. Это произошло на фотосессии для нового сериала "Псих".

Стоит отметить, что "коллега" артиста не живой человек, а силиконовая кукла. Ролик с "дамой" появился в Телеграм-канале "Антиглянец". Эти кадры были сделаны во время фотосессии Богомолова для обложки сериала "Псих". Режиссером этой кинокартины стал Федор Бондарчук, а Константин сыграл главную роль –психолога Олега.

Так во время фотосессии Богомолов успешно выполнял все просьбы постановщика. Артист то нежно прижимал партнершу к груди, то обхватывал за талию, то опускал руку на ее обнаженные ягодицы.

Кстати, накануне в своих соцсетях Константин поделился снимком уже готовой афиши. А на Ютюбе также вышел тизер к сериалу "Псих". В коротком ролике Богомолов (вернее его герой) рассказывает завязку сюжета этой кинокартины.

Напомним, в прошлом месяце супруга режиссера Ксения Собчак опубликовала видео с его участием. В этом ролике артист в нетрезвом виде и с бокалом вина в руках рассуждал о разном. Потом в какой-то момент телеведущая назвала своего возлюбленного "идиотом".