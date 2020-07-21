"Возраст берет свое": Пегова пожаловалась на постоянные боли

"Возраст берет свое": Пегова пожаловалась на постоянные боли
Ирина Пегова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса призналась, что неприятные ощущения возникают после тренировок

Российская артистка Ирина Пегова призналась, что испытывает судорожные боли в ногах. Такие неприятные моменты, по ее словам, наступают после выступлений или во время тренировок. Причина, считает артистка, проста: "годы берут свое".

Ирина рассказала, что иногда мышцы сводит судорогой, а при жаре они и вовсе отекают. Не помогает даже холодный душ с ванночками для ног и массажем. Артистка даже купила дорогостоящие лекарства, но считает при этом, что все усилия будут тщетны: от идущих по пятам годов ей не уйти, о чем она заявила в "Инстаграм".

Как пишут СМИ, Пегова могла сбросить лишний вес, чтобы снизить напряжение в ногах. А фанаты сразу заметили, что после карантина звезда похудела в два раза.

Не так давно Ирина рассказала, что после развода ей удалось сохранить хорошие отношения с бывшим супругом Дмитрием. Сейчас она чувствует себя счастливой и отказывается называть имя своего избранника, боясь "сглазить".

Ранее Пегова призналась, что когда-то боялась выкладывать свои селфи. Впрочем, она смогла побороть внутреннюю неуверенность и даже выложила фотографию без макияжа. Артистка рассказала, что ей понравилось, как свет падает на лицо.

"Утро.ру" писало, что Пегова опубликовала в соцсетях фотографию, на которой демонстрирует подписчикам свою великолепную фигуру. Актриса призналась, что сутки не покидала отель, расхаживая по нему в халате с ночной сорочкой.

Егор МАЛКОВ

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