"Трудное время": сын звезды 80-х ютится с матерью в "однушке" из-за нехватки денег

"Трудное время": сын звезды 80-х ютится с матерью в "однушке" из-за нехватки денег
Екатерина Семенова. Кадр из передачи "Секрет на миллион"
Екатерину Семенову не стесняет общество взрослого наследника

Некоторое время певица Екатерина Семенова заинтриговала поклонников новостями о том, что теперь живет с мужчиной. Оказалось, что артистка не завела новый роман. Просто ее 34-летний сын Иван Батурин переехал в однокомнатную квартиру родительницы.

Журналисты "СтарХит" решили узнать причины и подробности такого сожительства. На вопрос о том, как так получилось, что взрослый мужчина делит квартиру с матерью, Семенова ответила, что сейчас в стране трудные времена и арендовать помещение самостоятельно довольно тяжело. К тому же, жить с матерью гораздо удобнее.

Однако журналисты предположили, что причина переезда Ивана может быть совсем в другом, например, в разводе с супругой. На это звезда 80-х заметила, что Батурин разошелся с женой еще четыре года назад. Несмотря на то, что Семенова живет в однокомнатной квартире, общество нового "соседа" ей не причиняет никакого дискомфорта. По словам певицы, им с сыном в квартире не тесно, а переезжать в какое-либо другое место она не хочет и не собирается.

"Здесь я выросла, здесь прошло мое детство. Это мой дом!" – добавила Семенова.

Напомним, в феврале этого года у Ивана Батурина случился инсульт. Тогда его срочно госпитализировали в НИИ имени Н.В. Склифосовского.

Александра ЛЕОНИДОВА

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