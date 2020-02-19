У наследника Екатерины Семеновой случился инсульт

Сын известной советской артистки попал в реанимацию. Ивана Батурина доставили в НИИ имени Н.В. Склифосовского с инсультом. Сейчас 34-летний наследник Екатерины Семеновой находится под постоянным наблюдением врачей.

Подробности его состояние медики не раскрывают, сообщает телеканал "360".

Екатерина Семенова стала популярна в СССР в конце 1980-х годов. Она вела программу "Шире круг" на телевидении, исполнила популярные хиты "Любовь прекрасна и грустна", "На минутку", "Подруги замужем давно", и "Школьница".

Сын артистки от первого брака – смузыкантом, композитором, бывшим гитаристом группы "Арсенал" Андреем Батуриным – последовал примеру родителей. Иван работает продюсером и звукорежиссером.

В конце 2017 г. "Утро" писало о разводе Екатерины Семеновой со вторым мужем.