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Сын звезды 80-х экстренно госпитализирован

Сын звезды 80-х экстренно госпитализирован
Катя Семенова. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
У наследника Екатерины Семеновой случился инсульт

Сын известной советской артистки попал в реанимацию. Ивана Батурина доставили в НИИ имени Н.В. Склифосовского с инсультом. Сейчас 34-летний наследник Екатерины Семеновой находится под постоянным наблюдением врачей.

Подробности его состояние медики не раскрывают, сообщает телеканал "360".

Екатерина Семенова стала популярна в СССР в конце 1980-х годов. Она вела программу "Шире круг" на телевидении, исполнила популярные хиты "Любовь прекрасна и грустна", "На минутку", "Подруги замужем давно", и "Школьница".

Сын артистки от первого брака – смузыкантом, композитором, бывшим гитаристом группы "Арсенал" Андреем Батуриным – последовал примеру родителей. Иван работает продюсером и звукорежиссером.

В конце 2017 г. "Утро" писало о разводе Екатерины Семеновой со вторым мужем.

Дарья ПЕТРОВА

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