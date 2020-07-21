Артистка попозировала с грустным видом на яхте

Молодая российская актриса Лиза Арзамасова, чей роман с фигуристом Ильей Авербухом обсуждают уже не первую неделю, предстала перед своими поклонниками в непривычном для себя виде.

На странице в "Инстаграм" девушка опубликовала новое фото. На нем артистка позирует в белом плате и массивных черных босоножках на яхте. Однако вид у нее при этом отнюдь не радостный.

Поклонники Арзамасовой отметили, что она выглядит уставшей и отрешенной, и обеспокоились ее состоянием.

"Фотография отличная! Некая отрешенность в обличии", "Отрешенность... Все пройдет... И это пройдет", "Грустная красота!", "Какая-то усталость, безысходность в этой фотке", "Я бы назвал этот образ – усталость!" – написали в комментариях одни (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Другие же подписчики одарили актрису комплиментами: "Девушка из созвездия Кассиопеи", "Перевоплощение нежной лани... имеет место быть!", "Лиза, ты очень оригинальная, неповторимая, в тоже время простая девчонка!", "Из маленькой и щупленькой Галины Николаевны, выросла такая красавица. Словно распустившийся цветок".

Однако некоторые подписчики заметили, что Арзамасовой не идет грусть и отрешенность: "Не ваш образ".

Напомним, после новостей о романе с Авербухом на Арзамасову обрушилось множество критики. Однако девушка не стала отмалчиваться и резко ответила недоброжелателям на их комментарии.