Злоумышленники завели аккаунт в "Инстаграм" и от имени певицы пытались что-то продавать пользователям

Мария Порошина предупредила своих поклонников о мошенниках, которые, прикрывшись ее фамилией, за немалые деньги распространяют "продукты весьма странного характера".

Такое объявление артистка сделала на своей странице в "Инстаграм". Дело в том, что кто-то завел в соцсети фейковый аккаунт под названием "mashaaporoshina" и, прикинувшись актрисой, продавал подписчикам некую продукцию. Порошина заявила, что не имеет к вышеназванной страничке никакого отношения. Также она добавила, что не хочет, чтобы кто-то обманывал людей от ее имени.

"Хочу сразу во всеуслышание предупредить вас, что отношения к этому ужасу не имею и прошу быть бдительными! Это фейк!" – написала Порошина (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Отметим, что на данный момент фейковый аккаунт уже удален.

В комментариях поклонники актрисы заметили, что они сразу поняли, что якобы вторая страница Порошиной – это обман. А также сообщили, что на поддельном аккаунте стояла галочка верификации.

"Кто знает актрису Марию Порошину сразу поймёт что подобным она заниматься не будет", "Это было сразу понятно, что это обман", "Я так и поняла, и немедленно удалила этот аккаунт", "А я на этот аккаунт была даже подписана. Поняла, что что-то не так, после нескольких странных постов. И отменила подписку", "Я тоже была подписана и думала это настоящая страница, так как галочка стоит, очень печально", "Ужас.Как инстаграм допускает это, так еще и галочку дали! А людям, которые не знают, кому верить? Одна Мария скажет, что это фейк, другая – обратное", – написали в комментариях.

Ранее Мария Порошина опубликовала кадры из своего отпуска. Судя по ним, она отдыхала не одна, а с неким мужчиной. Поклонники актрисы тут же записали кавалера в отцы пятого ребенка Порошиной.