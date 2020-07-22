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Павел Прилучный рассказал, что построил игровой домик для детей от Агаты Муцениеце на участке своего дома, чтобы они смогли больше времени проводить на свежем воздухе. Интернет-пользователи удивились тому, что актер сериала "Мажор" оставил дом себе, а не отдал экс-супруге с наследниками. На что знаменитость очень резко отреагировала.
Пост Прилучный опубликовал в "Инстаграм", который закрыл. Одна из подписчиц написала:
"Можно просто дом отдать детям и Агате, а сам в квартире. За то дети и с мамой и на улице".
После чего, под комментарием разразилась настоящая дискуссия. Другой подписчик поинтересовался, а стала бы Муцениеце оплачивать ипотеку за дом. На что Прилучный ответил – "поэтому она живет в квартире".
Кое-кто тоже поразился, что дети лето проводят в квартире, а не в доме. Актер же предложил, спросить, почему так произошло, у их матери, а также отметил, что люди ничего не знают. На предложение одной из фанаток рассказать свою версию развода, он заявил, что его личная жизнь касается только его.
"Хотите копаться в чужих грязных трусах, смотрите "Дом-2", а от меня отпишитесь",
– добавил Павел, уточняет "Стархит".
Прилучный и Муцениеце развелись в середине июня. Актриса подтвердила слухи о том, что экс-супруг поднимал на нее руку. Артист же не стал рассказывать про расставание. Однако вскоре появились слухи о том, что Павел Прилучный встречается с Мирославой Карпович. Источники сообщали, что их роман начался еще до расторжения брака. Сами же предполагаемые влюбленные эти сплетни не комментируют.
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