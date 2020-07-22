Артистка назвала снимки, которые использовались в видео, провокацией

Известная оперная певица Мария Максакова раскрыла детали своего нового "обнаженного клипа". Артистка заявила, что специально захотела спровоцировать публику.

Так Максакова объяснила, что у нее не было времени снимать клип по "обычному" сценарию. Поэтому она решила пойти по протоптанной дорожке и намеренно вставила в ролик провокационные фото. По мнению Марии, обнажения в видеоклипе нет, а только "интригующая приманка", пишет "Комсомольская правда".

"Дала хейтерам раздолье для слива желчи, но и хайп получился на славу", – подытожила певица.

Также артистка порадовала поклонников, совсем скоро у нее выйдет новая песня с клипом. Максакова намекнула, что это творение будет совсем в другом настроении. Еще Мария рассказала, почему она решила похудеть. Сейчас певица пишет эстрадные песни. Под них, по словам артистки, нужно быть в "хорошей форме". Но когда оперы вновь заработают, Максакова пообещала сразу же вернуться в привычное амплуа, ведь этот жанр – ее "любовь и призвание".

Кстати, на вопрос, скучает ли звезда по России, Мария ничего не ответила. Зато подчеркнула, что тоскует по старшим детям, которые остались в Москве с ее бывшим мужем.

Напомним, в первых числах июля Максакова опубликовала свой клип на песню "Пандемия любви". В видеоленту вошли кадры с фотосессии 10-летней давности. На них Мария позировала своему другу Владимиру Широкову абсолютно обнаженной.