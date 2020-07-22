"Дала раздолье для слива желчи": Максакова - о скандальном клипе

"Дала раздолье для слива желчи": Максакова - о скандальном клипе
Мария Максакова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка назвала снимки, которые использовались в видео, провокацией

Известная оперная певица Мария Максакова раскрыла детали своего нового "обнаженного клипа". Артистка заявила, что специально захотела спровоцировать публику.

Так Максакова объяснила, что у нее не было времени снимать клип по "обычному" сценарию. Поэтому она решила пойти по протоптанной дорожке и намеренно вставила в ролик провокационные фото. По мнению Марии, обнажения в видеоклипе нет, а только "интригующая приманка", пишет "Комсомольская правда".

"Дала хейтерам раздолье для слива желчи, но и хайп получился на славу", – подытожила певица.

Также артистка порадовала поклонников, совсем скоро у нее выйдет новая песня с клипом. Максакова намекнула, что это творение будет совсем в другом настроении. Еще Мария рассказала, почему она решила похудеть. Сейчас певица пишет эстрадные песни. Под них, по словам артистки, нужно быть в "хорошей форме". Но когда оперы вновь заработают, Максакова пообещала сразу же вернуться в привычное амплуа, ведь этот жанр – ее "любовь и призвание". 

Кстати, на вопрос, скучает ли звезда по России, Мария ничего не ответила. Зато подчеркнула, что тоскует по старшим детям, которые остались в Москве с ее бывшим мужем.

Напомним, в первых числах июля Максакова опубликовала свой клип на песню "Пандемия любви". В видеоленту вошли кадры с фотосессии 10-летней давности. На них Мария позировала своему другу Владимиру Широкову абсолютно обнаженной. 

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Беспрецедентные меры: Мишустин о выплатах россиянам – главное

Премьер-министр рассказал обо всех мерах поддержки населения

Какие регионы выплатят компенсации за путешествия в России

В акции участвуют 44 субъекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей