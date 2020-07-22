Продюсер заверил, что все его семейство находится на закрытой территории на родине

Продюсер Иосиф Пригожин опроверг информацию о том, что вывозил свою семью из России. По его словам, за границей была только дочь Лиза.

Об этом Пригожин заявил в разговоре с журналистами "Экспресс-газеты". Как рассказали последние, комментарий у продюсера они брали по телефону. Но когда речь зашла о поездке Пригожина вместе со всей семьей в Швейцарию, звонок тут же прервался.

Позже продюсер написал журналистам в мессенджер, что у него плохая связь. А также рассказал, что в Швейцарию ездила только его дочь Елизавета – девушке нужно было забрать диплом. Однако она уже вернулась в Россию. Продюсер заверил, что он и все члены его семьи сейчас находятся на родине, а именно – на даче у друзей, и ни с кем не контактируют.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Иосиф Пригожин, который жаловался на обнищание артистов из-за коронакризиса, вывез свою семью в Швейцарию.