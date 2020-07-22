Звезде вряд ли удастся встретить подходящего мужчину, уверен исполнитель

Алексей Глызин поделился своим мнением по поводу нашумевшего развода Пелагеи с Иваном Телегиным. Певец уверен, что артистке будет очень трудно построить семейное счастье после очередного разрыва.

По наблюдениям бывшего участника знаменитого ансамбля "Самоцветы", таким образом складывается судьба у многих звезд шоу-бизнеса. Глызин считает, что популярные артистки не привыкли быть с одним человеком долгие годы – их вечно что-то не устраивает в партнере, пишет издание "Собеседник".

"Нет, видимо, идеального мужчины для Пелагеи", – рассуждает знаменитость.

Певец признался, что понять женщин звездного уровня очень непросто. Им всегда хочется чего-то нового, и если любимый не может этого дать, в паре начинаются проблемы. Такие женщины зачастую находятся в бесконечном поиске, посетовал Алексей Глызин.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сложилась жизнь Пелагеи с двумя мужьями. Девушке пришлось столкнуться с равнодушием и изменами.

