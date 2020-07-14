Измены и равнодушие: как сложилась жизнь Пелагеи с двумя мужьями

Измены и равнодушие: как сложилась жизнь Пелагеи с двумя мужьями
Пелагея. Фото: Georgiy Rozov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сейчас исполнительница делит имущество с хоккеистом иваном Телегиным

Известной певице Пелагее 14 июля исполнилось 34 года. В этот день на ее странице в "Инстаграм" появилось видео, где показано, как живет недавно разведенная артистка.

На кадрах знаменитость сама собирает мебель, готовит, гуляет с дочерью Таисией, словом, выполняет все функции одинокой, любящей матери.


Напомним, Пелагея Ханова появилась на свет в Новосибирске. Она росла в творческой семье – мама будущей звезды была известной джазовой певицей.

Пелагея дважды выходила замуж. Первым супругом знаменитости стал режиссер проекта Comedy Woman Дмитрий Ефимович. Они поженились в 2010 году, Пелагея взяла фамилию мужа, однако через два года союз распался.

О новом возлюбленном популярной артистки стало известно в 2016 году. Певица закрутила роман с хоккеистом Иваном Телегиным, который на шесть лет ее младше. Вскоре они сыграли свадьбу, а в январе 2017-го Пелагея стала мамой. О рождении Таисии отец узнал во время матча звезд в Уфе.

Однако семейной счастье было не долгим – уже в конце 2019 года стало известно о разводе знаменитостей. По данным СМИ, причиной стала другая женщина и неподобающее поведение Телегина.

"Утро.ру" писало, что однажды спортсмен оставил Пелагею одну в сложный момент. Певица просила мужа поддержать ее после смерти друга, однако он вместо похода на похороны решил отдохнуть в бане с друзьями.

Ольга ФЕДОРОВА

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