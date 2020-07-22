Певица до сих пор не оправилась от падения во время съемок последнего клипа

Анна Седокова часто сталкивается с мелкими неприятностями. В начале июля певица получила травму во время съемок клипа на песню "Самолеты". Анна запуталась в шнурках и потеряла равновесие. Несмотря на то, что с момента падения прошло чуть меньше месяца, Седокова до сих пор не может восстановиться.

Об этом селебрити рассказала в "Инстаграм"-историях. Подписчики поинтересовались, как Анна чувствует себя и как ей удалось ничего не сломать во время падения. Певица поделилась, что продолжает хромать и с трудом может разогнуть колено. Она также подчеркнула, что кожа на руке будет восстанавливаться несколько месяцев. Однако Седокова не унывает и считает, что съемки клипа того стоили.

Напомним, что травму певица получила еще в первых числах июля. Анна рассказала своим поклонникам, что на съемках "Самолетов" она упала и разбила себе лицо, руку, ногу и сильно ушибла грудную клетку. Она подчеркнула, что какое-то время даже не могла сделать вдох.