Ксению Собчак могут отправить на исправительные работы

Ксению Собчак могут отправить на исправительные работы
Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На журналистку был составлен административный протокол из-за ее участия в акции в поддержку Ивана Сафронова

В последнее время в жизни ведущей началась черная полоса: не так давно светскую львицу избили, она сломала нос, а 7 июля ее и еще около 20 человек задержали у здания ФСБ в самом сердце столицы. 

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Сегодня на Ксению был составлен административный протокол о нарушении порядка проведения пикета или массовой акции. Уже в ближайшее время Мещанский районный суд Москвы рассмотрит дело телеведущей и вынесет окончательное решение. В качестве наказания Собчак будет вынуждена заплатить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, либо же провести до 40 часов на обязательных общественных работах.

Напомним, что поводом для задержания скандальной журналистки стало ее участие в несанкционированном пикете в поддержку Ивана Сафронова, которого обвинили в государственной измене. Как передает РИА "Новости", сама ведущая свою вину не признает и заявляет, что в пикет она не вставала. 

Недавно "Утро.ру" рассказало о премьере скандального фильма "Монастырь особого назначения", снятого Ксенией Собчак. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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