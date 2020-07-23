Девушка заявила, что в семье будет царить равноправие

Дина Немцова, дочь известного покойного политика Дмитрия Немцова, объяснила, почему выходит замуж в 18 лет. Девушка заявила, что уверена во взаимных чувствах к своему жениху. Более того, пара вместе уже три года, и теперь пришло время "создавать значимые вещи и жить полной жизнью".

Девушка рассказала, что некоторые поклонники советовали ей отложить столь грандиозное торжество, объясняя, что еще нужно нагуляться и пожить для себя, а уже после этого думать о семье.



"Я с этим не согласна. "Нагуляться" – это вообще не про меня. Я не вижу смысла в частой смене партнеров: это не сделало бы меня счастливой", – написала Дина на своей странице в "Инстаграм".

Она добавила, что они с женихом поддерживают друг друга абсолютно во всем. У пары действует равноправие: никто не собирается проводить время дома по выходным и ограничивать свободу своей половинки. Обычное сожительство – не про Дину: девушка считает себя "одной из тех консерваторок", которая об этом никогда не думала из-за строгого семейного воспитания.

"Мы с Димой встречаемся 3 года, и мы уверены в своих чувствах. Поэтому откладывать свадьбу до "после университета" или "после тридцати" смысла не видим", – считает Дина.

Девушка добавила, что дата свадьбы пока что остается секретом.

"Утро.ру" писало, что дочь Розы Сябитовой Ксения сыграла свадьбу во второй раз. Торжество прошло в загородном доме ее матери в Подмосковье.