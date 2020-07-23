Известная телеведущая не видит, что происходит с ее ребенком, считают в Сети

Дочь Ларисы Гузеевой опубликовала в серию провокационных постов. Девушку обвинили в злоупотреблении алкоголем и пристыдили за поведение, а она в свою очередь высказалась, что больше нее выпивает лишь один знаменитый актер.

Все началось с комментария одного из Инстаграм-пользователей, который написал, что Ольга Бухарова в свои 20 лет курит, пьет и вообще живет за счет родителей.

"У Гузеевой дочь с другой планеты",

– написали в Сети, добавив, что сама телеведущая смеется над другими, но не видит, что происходит с собственной дочерью. "Поведение и стиль жизни – позор!" – заключил комментатор.

Бузарова, которую мать всегда ласково называет Лелей, опубликовала критику в свой адрес у себя в "Инстаграм", а после добавила еще одну публикацию.

Дочь ведущей "Давай поженимся" поделилась снимком актеров Александра Петрова и Сергея Бурунова, по словам звезды "Текста", из "психушечки". Репостнув публикацию, Бухарова оставила следующую подпись: "Больше меня кажется бухает только Саша Петров" (орфография и пунктуация сохранены).

Девушка не уточнила, связано ли это с предыдущим высказыванием о ее образе жизни, хотя, вероятно, пост был всего лишь шуткой. Впрочем, слухи о том, что актер Петров много пьет, действительно ходят. Артист же в интервью GQ заявил, что это не так.

Ранее дочь Гузеевой вернулась домой в синяках после вечеринки.