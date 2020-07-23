Композитор посвятил своей дочери стихи

Известный российский композитор на 17-летие своей дочери Александры устроил милый сюрприз. Игорь Крутой снял и смонтировал целый ролик-поздравление для девушки. Поклонники артиста заметили, что такая отцовская любовь может помешать Саше в личной жизни.

Это видео Крутой накануне опубликовал в своем аккаунте в "Инстаграм". Композитор показал, как он заботливо поздравил дочь Александру с ее днем рождения. Артист подарил девушке множество цветов и воздушных шаров. После они скромно вместе с женой Ольгой попили чай с розовым тортом. Перед этим, конечно, именинница загадала желание и задула свечи.

Также в кадр попала и милая прогулка по участку отца и дочери. Крутой нежно обнимал свою девочку на видео. Еще музыкант сыграл для именинницы свою "Медитацию" из оперы "Таис".

Также артист оставил под этим постом проникновенное стихотворение Валентины Стариковой, которое посвящено "взрослой дочери". В комментариях под этой записью фанаты оставили для Крутого множество теплых слов и поздравлений. Одна из поклонниц даже посетовала, что Александре будет сложно выбрать себе мужа. Якобы с таким папой слишком высокая планка. На это сам Игорь Яковлевич ответил, что они все же "выберут" достойного.

Напомним, композитор любит делиться с подписчиками своими мыслями и эмоциями. Недавно Игорь Крутой рассказал, как много лет назад его удивила своим поступком Алла Пугачева.