Мамина копия: Орбакайте сравнила фото дочери со своим старым снимком

Мамина копия: Орбакайте сравнила фото дочери со своим старым снимком
Кристина Орбакайте. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Внучку Примадонны не отличить от звездной родительницы

Певица Кристина Орбакайте сравнила свое детское фото со снимком семилетней дочери Клавдии Земцовой. Их сходство просто поражает.

На своей странице в "Инстаграм" артистка опубликовала черно-белый снимок, на котором она позирует на пляже. На нем Орбакайте запечатлена в совсем юном возрасте. Рядом со своим фото артистка поместила изображение Клавдии, которая сидит в машине. И нужно признать, что девочка – просто копия своей мамы. 

В посте Орбакайте написала, что их с дочуркой внешность изменчива. И они обе похожи то на маму, то на папу. 

В комментариях поклонники певицы согласились с ней.

"Похожи, похожи... мамина доча", "Близняшки", "Очень похожи!", "50 на 50 и мамина и папина", "Копия мама", "Я думала, она папина дочка, оказывается – мамина", "Точно! Тут вылитая мама", "Вылитая мама! Такая же красивая и скромная", "Прям ювелирная копия", "Лоб, улыбка, черты лица мамины. Глаза и цвет кожи папины", – говорится в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее поклонники Кристины Орбакайте раскритиковали ее за накрашенную дочь. По их мнению, внучка Примадонны еще слишком юна для макияжа.

Александра ЛЕОНИДОВА

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