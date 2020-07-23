По какой причине правоохранители пожаловали на праздник к Клаве Коке, пока остается загадкой

Блогерша и ведущая программы "Орел и решка" Клава Кока решила отметить 24-й день рождения на крыше московской высотки. Но неожиданно на праздник пожаловали непрошеные гости. Полицейские задержали девушку прямо во время торжества.

Видео своего ареста звезда соцсетей опубликовала в сторис на странице в "Инстаграм". Поначалу девушка резвилась и фотографировалась, запускала воздушные шарики и ела торт. А потом на крыше появилось несколько сотрудников полиции.

Судя по радостному виду Клавы, она не расстроилась, а восприняла все происходящее как очередное приключение.

Блогерша добавила: ей повезло, что стражи правопорядка любят ее песню "Покинула чат". При этом ни о подробностях задержания, ни о его причинах Клава Кока не сообщила.

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