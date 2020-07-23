Цены запредельные: звезды поделились впечатлениями от отдыха в Сочи

Цены запредельные: звезды поделились впечатлениями от отдыха в Сочи
Сочи. Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com
Из-за коронавируса даже селебрити вынуждены отдыхать на отечественных курортах

Из-за пандемии COVID-19 и связанного с ней закрытия границ многим россиянам пришлось в этом году отказаться от путешествий за границу и обратить свое внимание на отечественные курорты. Российским звезды также поехали отдыхать в Сочи. 

О своих впечатлениях от отдыха на черноморском побережье телеведущая Дана Борисова и создатель "Ералаша" Борис Грачевский рассказали в интервью изданию WomanHit.

По словам Борисовой, они с дочерью хотели провести 10 дней в Сочи. И когда только начали планировать свой отдых, были впечатлены ценами на номера в местных отелях. В некоторых гостиницах с советской стилистикой десятидневное проживание могло обойтись в целых 340 тысяч рублей. К счастью, Дане удалось найти отель намного дешевле – 10 дней вместе с завтраками стоили в нем 74 тысячи рублей. При этом дочь и телеведущая взяли с собой на курорт собачку. И это было существенным условием при поиске отеля. За животное пришлось платить еще по 2 тысячи рублей в день – итого проживание собачки в отеле обошлось в дополнительных 18 тысяч. А перелет питомца стоил 5500 рублей. 

Что же касается питания на отечественном курорте, тот тут, по словам Борисовой, выбор широкий. Можно пообедать за 260 рублей в столовой, а можно без проблем найти и более дорогие рестораны. В Сочи очень много мест с высокой кухней и стильным дизайном. 

Также Борисова рассказала, что забыла о защитной маске как только вышла из сочинского аэропорта. Остальные отдыхающие, по ее словам, тоже не соблюдают карантинные меры. И хоть при поселении в отель у телеведущей и ее дочери не попросили никаких справок о состоянии здоровья, весь персонал гостиницы был в масках.

Борис Грачевский со своей супругой Екатериной Белоцерковской также отправились на сочинские курорты. Правда провели они на курорте всего шесть дней – Екатерина недавно родила и малыша пришлось оставить вместе с бабушкой в Москве. 

Как ответственные граждане супруги летели в самолете в респираторах. Поселились они у друзей под Сочи, но при этом пожили и пару дней в самом городе. По словам Грачевского, цены там просто запредельные. Но супругом удалось найти небольшую гостиницу в самом центре.

Грачевский не бывал в приморском городе уже много лет и его впечатлило, как Сочи разросся. Супруги посетили персиковый сад, поиграли в казино и поужинали в местных ресторанчиках. По словам создателя "Ералаша", этот отдых пошел паре на пользу.

Ранее сообщалось, что россиянам могут возвращать деньги за отдых внутри страны. С такой инициативой выступили в Ростуризме. По мнению чиновников, компенсации должны будут стимулировать российских туристов открывать для себя живописные уголки России. 

Александра ЛЕОНИДОВА

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