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Татьяна Толстая прошлась по персоне Ксении Собчак. Писательница не стала оспаривать компетентность ведущей и ее профессионализм, однако заметила, что она все вокруг себя превращает в фарс.
Среди прочего, Толстая припомнила президентскую кампанию Собчак, а также упомянула бывшего супруга скандальной телеведущей Максима Виторгана, брак с которым отнесла к ряду странных выходок знаменитости.
"Вышла замуж за этого бедного Виторгана, который никому даром был как муж не нужен", – удивляется литературный критик.
По мнению писательницы, Собчак не лишена таланта. Как отметила Татьяна Толстая, в своих интервью Собчак действует "как пиявка": Она "присасывается" к гостю и начинает "потрошить несчастного, пока тот совсем не откинет копыта".
Своим мнением писательница поделилась ютуб-шоу SRSLY.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Ксению Собчак могут отправить на исправительные работы.
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