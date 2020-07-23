"Как пиявка": известная писательница обрушилась с критикой на Собчак

"Как пиявка": известная писательница обрушилась с критикой на Собчак
Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущая будет "потрошить несчастного гостя", пока тот не расскажет о себе все

Татьяна Толстая прошлась по персоне Ксении Собчак. Писательница не стала оспаривать компетентность ведущей и ее профессионализм, однако заметила, что она все вокруг себя превращает в фарс.

Среди прочего, Толстая припомнила президентскую кампанию Собчак, а также упомянула бывшего супруга скандальной телеведущей Максима Виторгана, брак с которым отнесла к ряду странных выходок знаменитости.

"Вышла замуж за этого бедного Виторгана, который никому даром был как муж не нужен", – удивляется литературный критик.

По мнению писательницы, Собчак не лишена таланта. Как отметила Татьяна Толстая, в своих интервью Собчак действует "как пиявка": Она "присасывается" к гостю и начинает "потрошить несчастного, пока тот совсем не откинет копыта".

Своим мнением писательница поделилась ютуб-шоу SRSLY.


Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Ксению Собчак могут отправить на исправительные работы.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Беспрецедентные меры: Мишустин о выплатах россиянам – главное

Премьер-министр рассказал обо всех мерах поддержки населения

Ряду россиян предложили платить повышенную пенсию раньше

Изменения могут коснуться жителей Севера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей