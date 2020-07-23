Ведущая будет "потрошить несчастного гостя", пока тот не расскажет о себе все

Татьяна Толстая прошлась по персоне Ксении Собчак. Писательница не стала оспаривать компетентность ведущей и ее профессионализм, однако заметила, что она все вокруг себя превращает в фарс.

Среди прочего, Толстая припомнила президентскую кампанию Собчак, а также упомянула бывшего супруга скандальной телеведущей Максима Виторгана, брак с которым отнесла к ряду странных выходок знаменитости.

"Вышла замуж за этого бедного Виторгана, который никому даром был как муж не нужен", – удивляется литературный критик.

По мнению писательницы, Собчак не лишена таланта. Как отметила Татьяна Толстая, в своих интервью Собчак действует "как пиявка": Она "присасывается" к гостю и начинает "потрошить несчастного, пока тот совсем не откинет копыта".

Своим мнением писательница поделилась ютуб-шоу SRSLY.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Ксению Собчак могут отправить на исправительные работы.